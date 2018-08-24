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"Yaşayan Efsane" polislerin bayramını kutladı, sürücüleri uyardı!

Güreş otoriterlerinin "yaşayan efsane" olarak nitelediği Ahmet Taşçı, bayram tatili dönüşünün kazasız şekilde olması için denetimlerini sürdüren trafik polislerinin bayramını kutladı, sürücülere de uyarılarda bulundu.

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Kırkpınar'da üst üste üç kez başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin elde ettiği daimi altın kemeri, bu şekilde iki defa kazanan efsane başpehlivan Ahmet Taşçı, Karamürsel'de trafik kontrol noktasını ziyaret etti. Kontrol noktasında, bayram tatili dönüşünde kazaların önlenmesi için aralıksız görev yapan trafik polislerinin  bayramını kutlayan Taşçı, çalışmalarında başarılar diledi. Taşçı, yaptığı açıklamada, bayram döneminde trafik kazalarında artış yaşandığını belirterek, tatil sonu dönüş yoluna çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

"Trafik kemeri altın kemerden daha değerli"

Yapılan denetimlerin de amacının ceza yazmak olmadığını, sürücülerin kurallara uymasını sağlamak olduğunu ifade eden Taşçı, şunları kaydetti: "Bu kurallara uymamız için çalışan, görevi başındaki polislerimize güler yüzü, tatlı dili eksik etmeyelim. Trafik polislerinin amacı cezai işlem uygulamak değil, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. İstatistikler, trafik kazalarının çoğunun sürücü hatalarından meydana geldiğini göstermektedir. Sürücü kardeşlerimizin kurallara tam olarak riayet etmeleri gerekmektedir. Bu kuralların bir numarası emniyet kemeri takmak. Emniyet kemeri takmak, altın kemer takmaktan daha değerli. Bayrama yetişmek ya da evlerine dönmek isteyenler aşırı hız yapıyor, iki saat evlerine geç ulaşsınlar ama canlarından olmasınlar, başkalarının da canlarını almasınlar." 

Bugün 11:17 TSİ - Gündem

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