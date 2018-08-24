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Bugün 11:57 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:08 TSİ )

Bakan Pakdemirli kurbanlık alım fiyatlarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "(Kurbanlıklar) Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlıklarla ilgili, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız." şeklinde konuştu. "Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor." diyen Pakdemirli, "Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek." ifadelerini kullandı.

Bugün 11:57 TSİ - Ekonomi

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