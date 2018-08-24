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Derincespor, Öğütveren ile temasta

2 yıl önce 3. Lig’de mücadele eden Derincespor geçen sezon BAL’dan da düştü ve yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek.

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2 yıl önce 3. Lig’de mücadele eden Derincespor geçen sezon BAL’dan da düştü ve yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek. Sarı Lacivertliler kısa bir süre önce prensipte anlaştığı teknik adam Necip Öztaş ile yolları ayırmıştı. Başkan Şahin Çavuşoğlu’nun yeni teknik adam konusunda görüştüğü isimlerin başında Ufuk Öğütveren geliyor.

ZAMAN DARALIYOR

22-23 Eylül’de başlayacak olan sezon öncesi zamanı hayli daralan Süper Amatör Lig takımı Derincespor AŞ’de yeni teknik adam arayışları sürüyor. Bu anlamda deneyimli teknik adam Ufuk Öğütveren ile bir araya gelindiği öğrenilirken henüz resmi bir anlaşma yapılmış değil. Lige girmeye ve üst sıralar için mücadele etmeye kararlı olan Başkan Şahin Çavuşoğlu’nun nasıl bir transfer politikası izleyeceği de merak ediliyor.

Bugün 12:15 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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