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Doğantepe’nin rakibi Ünye!

Bolu kampındaki ilk hazırlık maçını Ordu Ünyespor ile yapacak olan Doğantepespor’daTeknik Sorumlu Murat Şahin takımın son durumu ile ilgili gazetemize şu bilgileri verdi.

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Bolu kampındaki ilk hazırlık maçını Ordu Ünyespor ile yapacak olan Doğantepespor’daTeknik Sorumlu Murat Şahin takımın son durumu ile ilgili gazetemize şu bilgileri verdi. 3 hafta kadar önce sezonu açtık. Kondisyon ve yüklemeli koşuların ardından top çalışmasına geçtik. Futbolcularımızın istekli ve özverili olmalarından genel olarak memnunum.

HAYIRLISI İLE BAŞLADIK

Transfer yapmaya devam ediyoruz. Tekirdağspor’dan kaleci Enes’i transfer ettik. Geçen sezonki futbolcularımızdan Orhan Şenmemiş de kampımıza katıldı. Bolu kampına hayırlısı ile başladık. Günde çift antrenman yapıyoruz.İlk 3-4 gün hava sıcak olacakmış. Olsun, akşamları serin oluyor. Önümüzdeki hafta Pazar günü kampımız sona erecek. Burada 3 ya da 4 maç yapacağız. İlki yarın (Cumartesi) Ordu Ünye ile olacak.

Bugün 12:18 TSİ - Spor

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