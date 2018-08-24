Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele edecek olan Kocaeli Güneşspor genç kadrosu ile liglerde boy gösterecek. 21 yaş ortalaması bulunan İzmit ekibi transferlerini de gençlerden yana kullanıyor. Geçen sezon İlimtepe Futbol Kulübü’nde forma giyen, Eyüpspor ve Kocaelispor gibi takımların alt yapılarında forma giyen 1998 doğumlu Emin Ertukuş, Yeşil Siyahlı kulüp ile anlaştı. Ortamın çok iyi olduğunu belirten Emin, sağ kanatta ve santraforbölgelerinde forma giyebiliyor.
Bugün 12:19 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:21 TSİ )
Mehmet Emin, Kocaeli Güneş’te!
Süper Amatör Lig A Grubu’nda mücadele edecek olan Kocaeli Güneşspor genç kadrosu ile liglerde boy gösterecek.
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Bugün 12:19 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz