1. Amatör Lig D Grubu takımlarından Bağçeşmespor kadrosuna iki önemli futbolcu transfer etti. Turkuaz Beyazlı ekip geçen sezon Bekirderespor ile şampiyonluk yaşayan golcü isim Mert Alkan ile stoper ve sağ bekte oynayan Doğancan Civan’ı renklerine bağladı. Mert, Bekirderespor’un ardından Play-Off maçları için Kullarspor’un, Doğancan da Körfez ekibi Yarımcaspor’un başarısı için ter dökmüştü. İki futbolcunun da Bağçeşmespor’a ciddi katkılar sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor.
Bugün 12:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:22 TSİ )
Mert Alkan ve Doğancan Civan, Bağçeşme’de!
Amatör Lig D Grubu takımlarından Bağçeşmespor kadrosuna iki önemli futbolcu transfer etti.
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Bugün 12:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz