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Saddam Hüseyin Yalovaspor’da!

Yalovaspor, Pakistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saddam Hüseyin'i transfer etti.

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Yeni sezona 'iddialı' girmek isteyen Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yalovaspor, Pakistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saddam Hüseyin'i kadrosuna kattı. Oyuncunun yıllık ücreti ve sözleşme detayları ile ilgili bilgi verilmedi. Pakistanlı oyuncunun adının, 1979 ile 2003 yılları arasında Irak'ı yöneten devrik lider Saddam Hüseyin'le olan benzerliği dikkati çekti. Saddam Hüseyin, ABD işgalinin ardından başkent Bağdat'ı terk etmiş, 13 Aralık 2003'te yakalanmış, 2006'da idam edilmişti.

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Yorumlar

(1)
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Dr Ersoy Kandemir - Ben de Amerika’daki benzerlerinden biri geldi sandım merhumun!

Yanıtla . 0Beğen 24 Ağustos 13:13

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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