Yeni sezona 'iddialı' girmek isteyen Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yalovaspor, Pakistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saddam Hüseyin'i kadrosuna kattı. Oyuncunun yıllık ücreti ve sözleşme detayları ile ilgili bilgi verilmedi. Pakistanlı oyuncunun adının, 1979 ile 2003 yılları arasında Irak'ı yöneten devrik lider Saddam Hüseyin'le olan benzerliği dikkati çekti. Saddam Hüseyin, ABD işgalinin ardından başkent Bağdat'ı terk etmiş, 13 Aralık 2003'te yakalanmış, 2006'da idam edilmişti.
Bugün 12:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:07 TSİ )
Saddam Hüseyin Yalovaspor’da!
Yalovaspor, Pakistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saddam Hüseyin'i transfer etti.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 12:22 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Dr Ersoy Kandemir - Ben de Amerika’daki benzerlerinden biri geldi sandım merhumun!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.