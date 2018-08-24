Yeni sezona 'iddialı' girmek isteyen Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yalovaspor, Pakistan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Saddam Hüseyin'i kadrosuna kattı. Oyuncunun yıllık ücreti ve sözleşme detayları ile ilgili bilgi verilmedi. Pakistanlı oyuncunun adının, 1979 ile 2003 yılları arasında Irak'ı yöneten devrik lider Saddam Hüseyin'le olan benzerliği dikkati çekti. Saddam Hüseyin, ABD işgalinin ardından başkent Bağdat'ı terk etmiş, 13 Aralık 2003'te yakalanmış, 2006'da idam edilmişti.