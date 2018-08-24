Güneşspor’dan Kocaelispor’a 3 futbolcu daha

U-17’nin yıldız sağ beki Doğukan Taçyıldız, U-16’nın yüksek enerjisi ile dikkat çeken sol beki Fatih Bezir ve U-15’in golcüsü Kadir Parmak bundan böyle Kocaelispor forması giyecek. Başkan Nebil Uzun konu ile ilgili açıklamasında “3 oyuncumuzun da gelecekte Kocaelispor A Takım formasını terleteceklerinden şüphemiz yok. Yolunuz açık olsun gençler” ifadelerine yer verdi. Böylece Kocaeli Güneşspor’dan Kocaelispor’a gönderilen futbolcu sayısı 10’a çıktı.
KOCAELİ GÜNEŞSPOR’DAN KOCAELİSPOR’A GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR
Doğukan Taçyıldız – Sağ bek - 2002
Fatih Bezir – Sol bek - 2002
Kadir Parmak – Forvet - 2003
Adem – Stoper – 1998
Buğra Güneş – Sol açık – 2001
Fatih Çolak – Orta Saha – 2002
Tamer – Kaleci – 2003
Seyhan Efe – Stoper – 2003
Ahmet Berke Yağız - Forvet – 2003
Başar Erenkaya – Sol açık – Forvet – 2006
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz