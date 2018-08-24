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Güneşspor’dan Kocaelispor’a 3 futbolcu daha

İlimizin en başarılı kulüplerinden, gerek üst gerekse de alt yapıda son derece verimli işleyen bir sisteme sahip olan Kocaeli Güneşspor, 3 özel futbolcusunu daha Kocaelispor’a gönderdi.

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U-17’nin yıldız sağ beki Doğukan Taçyıldız, U-16’nın yüksek enerjisi ile dikkat çeken sol beki Fatih Bezir ve U-15’in golcüsü Kadir Parmak bundan böyle Kocaelispor forması giyecek. Başkan Nebil Uzun konu ile ilgili açıklamasında “3 oyuncumuzun da gelecekte Kocaelispor A Takım formasını terleteceklerinden şüphemiz yok. Yolunuz açık olsun gençler” ifadelerine yer verdi. Böylece Kocaeli Güneşspor’dan Kocaelispor’a gönderilen futbolcu sayısı 10’a çıktı.

KOCAELİ GÜNEŞSPOR’DAN KOCAELİSPOR’A GÖNDERİLEN FUTBOLCULAR

Doğukan Taçyıldız – Sağ bek - 2002

Fatih Bezir – Sol bek - 2002

Kadir Parmak – Forvet - 2003

Adem – Stoper – 1998

Buğra Güneş – Sol açık – 2001

Fatih Çolak – Orta Saha – 2002

Tamer – Kaleci – 2003

Seyhan Efe – Stoper – 2003

Ahmet Berke Yağız - Forvet – 2003

Başar Erenkaya – Sol açık – Forvet – 2006

Bugün 12:25 TSİ - Spor

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