Marmara Gençlik’ten Boluspor’a teşekkür

Şehrimizin yeni kulüplerinden Marmara Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Başarılı antrenör kadrosu ile İzmitli futbolculara iyi bir alt yapı eğitimi sunan kulüp, Boluspor ile hazırlık maçında bir araya geldi. Yüksek tempoda ve kalitede geçen maçta skordan çok centilmenlik öne çıktı. Marmara Gençlik ve Spor Kulübü kurmayları kendilerini en iyi şekilde konuk eden Boluspor Kulübü’ne teşekkür etti.