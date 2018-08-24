Şehrimizin yeni kulüplerinden Marmara Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Başarılı antrenör kadrosu ile İzmitli futbolculara iyi bir alt yapı eğitimi sunan kulüp, Boluspor ile hazırlık maçında bir araya geldi. Yüksek tempoda ve kalitede geçen maçta skordan çok centilmenlik öne çıktı. Marmara Gençlik ve Spor Kulübü kurmayları kendilerini en iyi şekilde konuk eden Boluspor Kulübü’ne teşekkür etti.
Bugün 12:26 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:27 TSİ )
Marmara Gençlik’ten Boluspor’a teşekkür
Şehrimizin yeni kulüplerinden Marmara Gençlik ve Spor Kulübü yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.
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Bugün 12:26 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz