Sertan Saral’ın üretimleri kayıtsız kalmıyor!

İlimizin başarılı kalecilerinden ve antrenörlerinden Sertan Saral, kaleci üretmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 kişi ile başlayan antrenmanlar 60 kişiye kadar çıktı. Muazzam bir iş çıkaran ve bu emekleri kayıtışız kalmayan Saral, yeni sezonda Süper Amatör Lig takımlarından İhsaniyespor’un kalesini koruyacak.

EN ANLAMLI DESTEK

Sertan Saral’ın Gölcük’te özverili bir şekilde yaptırdığı kaleci antrenmanları, Saral’ın dostlarının ve iş adamlarının da dikkatini çekti. Saral “Benim kimseden zerre bir isteğim yok. Buradaki kalecilerimizi giydirmek, eldivenlerini almak her şeyden daha kıymetli” diyor. 3. Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor’un geçen sezon 2. Başkanlığını yapan ve İsrail’de şirket sahibi olan iş adamı Ahmet Arık, MRY Türk Petrol sahibi ve Gölcükspor yöneticisi Mehmet Yaşar, özellikle alt yapı takımları ile göz kamaştıran Hisareynspor’un genel kaptanı Ahmet Özer ile Saral’ın eski takım arkadaşlarından Yalova, Teşvikiye ve Çınarcık’ta fırın sahibi olan Ömer Nurten katkı sunarak amatör futbola, geleceğimiz kalecilerimize en anlamlı desteği vererek örnek oldu.