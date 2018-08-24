Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 12:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:28 TSİ )

Sertan Saral’ın üretimleri kayıtsız kalmıyor!

İlimizin başarılı kalecilerinden ve antrenörlerinden Sertan Saral, kaleci üretmeye devam ediyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

İlimizin başarılı kalecilerinden ve antrenörlerinden Sertan Saral, kaleci üretmeye devam ediyor. Yaklaşık 10 kişi ile başlayan antrenmanlar 60 kişiye kadar çıktı. Muazzam bir iş çıkaran ve bu emekleri kayıtışız kalmayan Saral, yeni sezonda Süper Amatör Lig takımlarından İhsaniyespor’un kalesini koruyacak.

EN ANLAMLI DESTEK

Sertan Saral’ın Gölcük’te özverili bir şekilde yaptırdığı kaleci antrenmanları, Saral’ın dostlarının ve iş adamlarının da dikkatini çekti. Saral “Benim kimseden zerre bir isteğim yok. Buradaki kalecilerimizi giydirmek, eldivenlerini almak her şeyden daha kıymetli” diyor. 3. Lig’deki temsilcilerimizden Gölcükspor’un geçen sezon 2. Başkanlığını yapan ve İsrail’de şirket sahibi olan iş adamı Ahmet Arık, MRY Türk Petrol sahibi ve Gölcükspor yöneticisi  Mehmet Yaşar, özellikle alt yapı takımları ile göz kamaştıran Hisareynspor’un genel kaptanı Ahmet Özer ile Saral’ın eski takım arkadaşlarından  Yalova, Teşvikiye ve Çınarcık’ta fırın sahibi olan Ömer Nurten katkı sunarak amatör futbola, geleceğimiz kalecilerimize en anlamlı desteği vererek örnek oldu.

Bugün 12:26 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Derincespor, Öğütveren ile temasta mask
Derincespor, Öğütveren ile temasta
Doğantepe’nin rakibi Ünye! mask
Doğantepe’nin rakibi Ünye!
Mert Alkan ve Doğancan Civan, Bağçeşme’de! mask
Mert Alkan ve Doğancan Civan, Bağçeşme’de!
Güneşspor’dan Kocaelispor’a 3 futbolcu daha mask
Güneşspor’dan Kocaelispor’a 3 futbolcu daha
Sertan Saral’ın üretimleri kayıtsız kalmıyor! mask
Sertan Saral’ın üretimleri kayıtsız kalmıyor!
Mehmet Emin, Kocaeli Güneş’te! mask
Mehmet Emin, Kocaeli Güneş’te!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Derince'de kurban rezaleti! mask
Derince'de kurban rezaleti!
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek! mask
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek!
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor! mask
Besi çiftliklerinden şikayetler peş peşe geliyor!
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti mask
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti

GALERİ

Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL