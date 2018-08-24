İzmit GB’nin kondisyonu artıyor

İzmit Gençlerbirliği alt yapı takımları antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Hem sahada hem de salonda çalışan futbolcular yeni sezon öncesi güç depoluyor. Başaranspor, Sarımeşespor gibi takımlarda forvet oynayan Umut Şengel in sahibi olduğu Kartepe Spor Merkezi, İzmit Gençlerbirliği Spor Kulübü’nü ağırladı. İzmit Gençlerbirliği’nin yetenekli gençleri Nazif Uçar denetiminde 1.5 saat boyunca kuvvet antrenmanı yaptı. İzmit ekibi açıklamasında kendilerini en iyi şekilde konuk eden Kartepe Spor Merkezi sahibi Umut Şengel ve personeline teşekkür etti.