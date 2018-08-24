Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliğe sevilen müzik grubu M.F.Ö. (Mazhar, Fuat, Özkan) 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da Kocaeli Fuar içi Güneş Sahnesinde muhteşem bir konser verecek. Türk Müzik tarihinin efsane gruplarından olan M.F.Ö. 30 Ağustos Zafer bayramında sevilen şarkılarını Kocaelililer için seslendirecek.
Bugün 12:45 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 12:51 TSİ )
MFÖ, Kocaeli'ye geliyor
Türk müzik tarihinin sevilen gruplarından M.F.Ö. 30 Ağustos Perşembe günü Kocaeli'de sevenleriyle muhteşem bir konser etkinliğinde buluşacak.
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Bugün 12:45 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz