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MFÖ, Kocaeli'ye geliyor

Türk müzik tarihinin sevilen gruplarından M.F.Ö. 30 Ağustos Perşembe günü Kocaeli'de sevenleriyle muhteşem bir konser etkinliğinde buluşacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan etkinliğe sevilen müzik grubu M.F.Ö. (Mazhar, Fuat, Özkan) 30 Ağustos Perşembe günü saat 21.00’da Kocaeli Fuar içi Güneş Sahnesinde muhteşem bir konser verecek. Türk Müzik tarihinin efsane gruplarından olan M.F.Ö. 30 Ağustos Zafer bayramında sevilen şarkılarını Kocaelililer için seslendirecek.

Bugün 12:45 TSİ - Yaşam

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