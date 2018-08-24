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Bugün 13:03 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:07 TSİ )

Fikri Işık, GE-LE-ME-Dİ!

Kocaelispor için başlatılan ve adına “Efsane Geri Dönüyor” adının verildiği yardım kampanyası ile ilgili olarak il protokolü Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Bey Salonu’nda bir araya gelmiş, Ak Parti’den Emine Zeybek ve Mehmet Akif Yılmaz, toplantıda hazır bulunmuştu.

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Kocaelispor için başlatılan ve adına “Efsane Geri Dönüyor” adının verildiği yardım kampanyası ile ilgili olarak il protokolü Kocaeli Valiliği Karamürsel Alp Bey Salonu’nda bir araya gelmiş, Ak Parti’den Emine Zeybek ve Mehmet Akif Yılmaz, toplantıda hazır bulunmuştu.

SAATLER İÇİNDE MİLYONCUKLAR YAĞDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da yer aldığı programda, Kocaeli Ak Parti Milletvekili, eski bakan Fikri Işık, İlyas Şeker ile Radiye Sezer Katırcıoğlu yer almadı. Cemil Yaman ise “Katılacağım” demesine karşın toplantıya iştirak etmedi. Gözlerin asıl arada kişi Fikri Işık’tı. Işık, Bakan olduğu dönemde Kocaeli Birlikspor adının verildiği şirketin kurulmasını sağlamış, dönemin Valisi Ercan Topaca başta olmak üzere kentin tüm protokolünü bir araya getirmiş ve Birlikspor için “Bilinen” 30 milyon lira toplanmasını sağlamıştı.

O GÜNKÜ SORU HATIRLATILACAKTI

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Seka Park Otel’de tarafımızdan “Bakanım kimse sizin Birlikspor’u kurmanıza karşı değil, Kocaelispor yok sayılarak böyle bir projeye girişmeniz sizi ilerleyen dönemlerde zor durumda bırakabilir. Proje başarılı olamazsa tepki görülebilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız nasıl bir B planınız olacak?” şeklindeki soru üzerine “Siz sorunuzu sorun, yorumunuzu kendinize saklayın” demiş, korumalar önümüze geçmişti. Gözlerin, Kocaelispor için yapılan yardım kampanyasında aradığı Fikri Işık’a bu soru hatırlatılacaktı, nasip olmadı...

Bugün 13:03 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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