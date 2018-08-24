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İlimtepe FK’nin kadrosu fena olmadı

Körfez İlçe’nin Süper Amatör Lig’de tek temsilcisi olan İlimtepe Futbol Kulübü geçtiğimiz günlerde Kocaeli Güneşspor’dan orta saha oyuncusu Atilla Altan’ı renklerine bağlamış, iç transferde Nihat, Üsame, Sinan ve Eren ile yeniden anlaşmıştı. Kulüp Koordinatörü Metin Özkan bu akşam Seka’dan 4 genç ve başarılı futbolcuyu transfer etti.

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Körfez İlçe’nin Süper Amatör Lig’de tek temsilcisi olan İlimtepe Futbol Kulübü geçtiğimiz günlerde Kocaeli Güneşspor’dan orta saha oyuncusu Atilla Altan’ı renklerine bağlamış, iç transferde Nihat, Üsame, Sinan ve Eren ile yeniden anlaşmıştı. Kulüp Koordinatörü Metin Özkan bu akşam Seka’dan 4 genç ve başarılı futbolcuyu transfer etti.

BATUHAN, FURKAN VE EMRE KABA

Kocaeli’nin kurumsal anlamda yönetilen en iyi kulüplerinden, alt yapıdan çıkardığı yıldızlarla Türk futboluna birçok futbolcu kazandıran, kentin marka takımı Kocaeli 1937 Seka’nın 3 yıldızı önümüzdeki sezon için İlimtepe Futbol Kulübü adına mücadele edecek. 1999 doğumlu  forvet Furkan Kasabalı, 1998 doğumlu sağ açık Emre Kaba ve 1994 doğumlu sol bek Osman Batuhan Güzeltepe ve forvet Anıl söz kesildi. 4 futbolcu da geçen sezon Seka ekibinde tüm maçlarda forma giydi.

ÖZKAN’DAN FERHATOĞLU’NA TEŞEKKÜR

İlimtepe Futbol Kulübü Koordinatörü Metin Özkan açıklamasında “Seka’nın yetenekli gençlerini transfer ettik. Bizlere bu konuda destek veren ve ne zaman kapısını çalsak her zaman dost elini bizlere uzatan Nejat Ferhatoğlu hocama desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Birçok önemli futbolcumuzu farklı takımlara gönderdik. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak İlimtepe ve Körfez ilçe şunu iyi bilmelidir ki, sahaya yüreğini ve karakterini koyan, Körfez’i en iyi şekilde temsil edecek olan bir futbolcu grubu sahada olacaktır” diye konuştu.

Bugün 13:09 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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