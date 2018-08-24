Bekirdere’den bomba üstüne bomba!

Bir birinden güçlü takımların yer aldığı Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan Bekirderespor kadrosuna 3 değerli futbolcuyu daha kattı. Kocaelispor’un eski futbolcularından, geçen sezon Değirmendere ve Kocaeli Güneş takımlarında oynayan orta saha oyuncusu Onur Yaka, Çınarlıspor’un istikrarlı stoperi, Süper Amatör Lig’in parmakla gösterilen savunma oyuncularından Mehmet Gülle ve Körfez Spor Kulübü alt yapısında yetişen, geçen sezon Üniversite okuduğu için Düzce’de oynayan stoper Sercan Akdeniz, Sarı Siyahlı ekip ile anlaştı.

BEKİRDERESPOR’UN DIŞ TRANSFERLERİ

Volkan Yılmaz (Çınarlı)

Turgut İşeri (Nusretiye)

Mustafa Yıldırım (İlimtepe)

Onur Yaka (Kocaeli Güneş)

Mehmet Gülle (Çınarlıspor)

Sercan Akdeniz (Düzce)

Fuat Karaaslan (Yarımca)

Fatih Ertürk (Yarımca)

Mertcan Öztürk İlimtepe)

Enes Onaç (Çayırtepe)

Cüneyt Metiner (İlimtepe)

Elber Öztürk (Derbent)

Soner Halil (Gültepespor)