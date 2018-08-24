Bilardodan sonra şimdi de okey!

Kocaelispor’da akreditasyon sorumluğu görevini başarı ile yürüten Remzi Naipoğlu, hayli ses getiren YMK Bilardo Turnuvası’ndan sonra 9 Eylül’de Ustalar Okey Turnuvası’nın 7.’sini düzenleyecek.

BAŞVURULAR 7 EYLÜL’DE BİTİYOR

Naipoğlu konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 7. Ustalar Okey Turnuvası 9 Eylül 2018 Perşembe günü başlayacak. Duayenlerimizden Ahmet Baştan, Osman Bekçi, Rasim Şerit ve Şeref Naipoğlu da bizimle birlikte olacaklar. Kayıtlarımız 50 kişiyi geçti. Kayıtlarda son gün 7 Eylül Salı. Tüm okey severleri bekliyoruz. İletişim için: 0 536 932 07 70