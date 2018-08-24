Enver Güler, Antalyaspor başkanına yüklendi

Güler konu ile ilgili yaptığı açıklamada “07 Gençlik… Antalyaspor tribünlerinin olmazsa olmazları sizlersiniz. Kimse hayatını, zamanını, şehrinin takımına adayan bu grubu kendi kibrine, egosuna alet etme gafletinde de bulunmasın. Bizler Hodri Meydan gurubu olarak 07 Gençlik’in arkasında değil, hemen yanındayız, kol kolayız. Bizim için çok kıymetli olan kardeşimiz Gürhan Güneyli nezdinde, 07’nin tüm kardeşleri, abilerine mücadelelerinde sonuna kadar yanınızdayız. İki cümle de başkana söyleyeyim. Orası senin babanın çiftliği değil… Antalyaspor Kulübü!
GERİLİM GEÇEN SEZON BAŞLADI
Geçen sezon Süper Lig'in 32.haftasında Ankara’da oynanan Gençlerbirliği - Antalyaspor maçında, Antalyasporlu taraftarların İzmir Marşı'nı okumasının ardından Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut duruma sinirlenmiş, Alanyaspor maçının biletlerini kısıtlamış ve büyük tepki almıştı. Taraflar arasındaki gerilim ilk burada başlamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz