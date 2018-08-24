Nejat Ferjatoğlu: Neler olacak göreceğiz

1. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan Kocaeli 1937 Seka Kulübü Genel Koordinatörü Nejat Ferhatoğlu genç kadro ile ligde mücadele ettiklerini, daha büyük riskin ergenlik olduğunu belirtti.

ERGENLİK SORUNU

Ferhatoğlu her zamanki gibi ilginç ve çarpıcı tespitleri ile dikkat çekti ve şu ifadelere yer verdi: Her yıl öncesi söylediğim bir şey var. Rakibin kim olduğu, hangi grupta yer aldığımız hiç önemli değil. Çünkü ne yaptığımızı biliyorum. Çok genç bir kadro ile mücadele edeceğiz. Geçen yıldaki kadroda yer alan 4 futbolcumuzu profesyonel takımlara gönderdik, 3’ü ile yolları ayırdık. Futbolcuların üniversite dönemi. Dershaneye gidenler, ergenliğe geçenler, bir de para isteyenler var. Kaleci sıkıntımız var. İlginç bir sezon bizi bekliyor. Neler olacak göreceğiz.