Maşukiye’den eski kalecisine jest

Geçen sezon Maşukiyespor’un şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan kaleci Murat Şenol yeni sezonda 1. Amatör Lig takımlarından Hereke Yıldızspor’da forma giyecek.

HALI DOKUMASI

Maşukiyespor’da başkan Tuncay Aktürk, kaleci Murat’a emeklerinden ötürü hediye sundu ve teşekkür açıklamasında şunları söyledi: Hereke Yıldızspor’a transfer olan kalecimiz Murat Şenol kardeşime emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Kendisine hatıra olarak şampiyon takımın halı dokumasını yönetim kurulu adına hediye ediyoruz. Kendisine gittiği bu güzel yolda başarılar dilerim. Hakkını helal et usta eldiven.