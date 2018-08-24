Kocaelispor tarihinin önemli futbolcularından, Türkiye’deki kariyeri ile parmak ısırtan Kaan Dobra, Gölcük Karadenizspor’un koordinatörü oldu. 41 Futbol Kulübü’nden yeni sezon öncesinde ayrılan ve Kocaeli’de alt yapıya verdiği değer, yetiştirdiği yetenekli futbolcularla adından söz ettiren Gölcük Karadenizspor’da Murat Cinemre, aynı zamanda Engin Öztonga Akademi’nin başındaki isim eski Kocaelisporlu futbolcu Engin Öztonga ile birlikte hareket edecek olan Kaan Dobra, tecrübesini bundan böyle Gölcük Karadenizspor için konuşturacak.
Bugün 13:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:22 TSİ )
Kaan Dobra, Gölcük Karadeniz’i uçuracak!
Kocaelispor tarihinin önemli futbolcularından, Türkiye’deki kariyeri ile parmak ısırtan Kaan Dobra, Gölcük Karadenizspor’un koordinatörü oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:20 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz