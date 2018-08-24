Kaan Dobra, Gölcük Karadeniz’i uçuracak!

Kocaelispor tarihinin önemli futbolcularından, Türkiye’deki kariyeri ile parmak ısırtan Kaan Dobra, Gölcük Karadenizspor’un koordinatörü oldu. 41 Futbol Kulübü’nden yeni sezon öncesinde ayrılan ve Kocaeli’de alt yapıya verdiği değer, yetiştirdiği yetenekli futbolcularla adından söz ettiren Gölcük Karadenizspor’da Murat Cinemre, aynı zamanda Engin Öztonga Akademi’nin başındaki isim eski Kocaelisporlu futbolcu Engin Öztonga ile birlikte hareket edecek olan Kaan Dobra, tecrübesini bundan böyle Gölcük Karadenizspor için konuşturacak.