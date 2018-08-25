Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Suadiyespor’un gecesi bu akşam düzenlenecek. Fuar içi Kadırga’da gerçekleşecek olan gecenin biletleri 50 liradan satılıyor. Suadiyespor, akşam 8’de başlayacak olan gecede önemli bir gelir elde etmeyi umuyor.
Bugün 06:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:22 TSİ )
Suadiye’nin gecesi bugün
Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Suadiyespor’un gecesi bu akşam düzenlenecek.
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Bugün 06:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz