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Suadiye’nin gecesi bugün

Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Suadiyespor’un gecesi bu akşam düzenlenecek.

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Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Suadiyespor’un gecesi bu akşam düzenlenecek. Fuar içi Kadırga’da gerçekleşecek olan gecenin biletleri 50 liradan satılıyor. Suadiyespor, akşam 8’de başlayacak olan gecede önemli bir gelir elde etmeyi umuyor.

Bugün 06:00 TSİ - Spor

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