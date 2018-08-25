Suadiye’nin gecesi bugün

Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Suadiyespor’un gecesi bu akşam düzenlenecek. Fuar içi Kadırga’da gerçekleşecek olan gecenin biletleri 50 liradan satılıyor. Suadiyespor, akşam 8’de başlayacak olan gecede önemli bir gelir elde etmeyi umuyor.