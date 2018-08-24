Sizlere emanetiz!

Kocaelispor, 1 Eylül’de Fatsa Belediyespor ile sahasında oynayacağı maça kadar günde tek antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Bolu kampının ardından Ferhat, Doğukan ve Onur Kandöken’e teşekkür edilirken Yeşil Siyahlılar’da 31 Ağustos’a kadar transfer açılmazsa 22 kişilik futbolcu kadrosu şehri temsil edecek.
SİNAN HARİÇ HERKES İZMİTLİ
Takımda bazı futbolcular mücbir sebeplerden dolayı farklı bölgelerde de mücadele edecek. Teknik adam Galip Gündoğdu Kaptan Hamza’yı kanat forvet, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda değerlendirecek. Stoper orijinli Kemalcan, sağ bekte de şans bulacak. Sefa da 10 merkez orta saha ile 10 numara pozisyonunda mücadele edecek. Takımda Sinan dışındaki tüm futbolcuların İzmitli olması da dikkat çekiyor.
KEMİK SESLERİ!
Önceki gün ağır bir antrenmandan geçen Kocaelispor, lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Teknik adam Galip Gündoğdu, Vinsan’daki antrenmanda iç saha taktiğini de faaliyete soktu. Deneyimli teknik adam Yeşil Siyahlıların pas alışverişlerini daha hızlı yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yarım sahada yapılan çift kale maçta ise kemik sesleri duyuldu. Alt yapıdan sol bek Furkan Aslan da çalışmada yer aldı. Diğer sol bek Berk ise takımdan ayrı çalıştı.
Transfer yasağı kalkmazsa Kocaelispor’un yeni sezon kadrosu
KALECİLER
Can Emre Yücel
Volkan Mert Korkmaz
Doğukan Kaya
Mertcan Badur
SAĞ BEK
Fatih Adıgüzel
Kemalcan Aydemir (Zaman zaman)
STOPERLER
Murat Başak
Ali Keten
Kemalcan Aydemir
Onur Öztonga
SOL BEKLER
Kadir Öge
Abdullah Berk Karadağ
MERKEZ ORTA SAHA
Hamza Mutlu (Zaman zaman)
Mesut Özdemir
Sefa Narin
Mert Yavuz
Büyük Kerem
Küçük Kerem
KANAT FORVET
Hamza Mutlu
Burak Süleyman
Gökdeniz Bayrakdar
Mehmet Celil Çelik
SANTRAFOR
Sinan Pektemek
Rıza Altıntaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz