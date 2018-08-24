Sizlere emanetiz!

Kocaelispor, 1 Eylül’de Fatsa Belediyespor ile sahasında oynayacağı maça kadar günde tek antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Bolu kampının ardından Ferhat, Doğukan ve Onur Kandöken’e teşekkür edilirken Yeşil Siyahlılar’da 31 Ağustos’a kadar transfer açılmazsa 22 kişilik futbolcu kadrosu şehri temsil edecek.

SİNAN HARİÇ HERKES İZMİTLİ

Takımda bazı futbolcular mücbir sebeplerden dolayı farklı bölgelerde de mücadele edecek. Teknik adam Galip Gündoğdu Kaptan Hamza’yı kanat forvet, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda değerlendirecek. Stoper orijinli Kemalcan, sağ bekte de şans bulacak. Sefa da 10 merkez orta saha ile 10 numara pozisyonunda mücadele edecek. Takımda Sinan dışındaki tüm futbolcuların İzmitli olması da dikkat çekiyor.

KEMİK SESLERİ!

Önceki gün ağır bir antrenmandan geçen Kocaelispor, lige en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyor. Teknik adam Galip Gündoğdu, Vinsan’daki antrenmanda iç saha taktiğini de faaliyete soktu. Deneyimli teknik adam Yeşil Siyahlıların pas alışverişlerini daha hızlı yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Yarım sahada yapılan çift kale maçta ise kemik sesleri duyuldu. Alt yapıdan sol bek Furkan Aslan da çalışmada yer aldı. Diğer sol bek Berk ise takımdan ayrı çalıştı.

Transfer yasağı kalkmazsa Kocaelispor’un yeni sezon kadrosu

KALECİLER

Can Emre Yücel

Volkan Mert Korkmaz

Doğukan Kaya

Mertcan Badur

SAĞ BEK

Fatih Adıgüzel

Kemalcan Aydemir (Zaman zaman)

STOPERLER

Murat Başak

Ali Keten

Kemalcan Aydemir

Onur Öztonga

SOL BEKLER

Kadir Öge

Abdullah Berk Karadağ

MERKEZ ORTA SAHA

Hamza Mutlu (Zaman zaman)

Mesut Özdemir

Sefa Narin

Mert Yavuz

Büyük Kerem

Küçük Kerem

KANAT FORVET

Hamza Mutlu

Burak Süleyman

Gökdeniz Bayrakdar

Mehmet Celil Çelik

SANTRAFOR

Sinan Pektemek

Rıza Altıntaş