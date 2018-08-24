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Son prova Tuzla ile

1 Eylül’de sahasında Fatsa Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor, lig öncesi son provasını 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Tuzlaspor ile oynayacak.