Galip hoca beyin yıkıyor

Kocaelispor’da geçen sezonun en kritik adamlarının başında gelen Teknik Direktör Galip Gündoğdu, psikolojik ciddi travma yaşanan dönemde takıma dört kolla sarılmış ve Yeşil Siyahlıları krizden çıkardığı gibi Play-Off heyecanına ortak etmişti.

ELDEKİ MALZEME İLE EN İYİSİ

Gündoğdu yeni sezon öncesinde de sıkı iletişime devam ediyor. Antrenman öncesinde teknik ekibi ve futbolcular ile yeni sezon ile ilgili bilgi veren Gündoğdu, kaptanlar Hamza Mutlu ve Kadir Öge ile de fikir alışverişi yaptı. Transfer açılmayacakmış gibi çalışmalarını sürdüren Gündoğdu, elindeki malzemeyi en iyi şekilde sahaya sürmek için ayrı bir çaba sarf ediyor.