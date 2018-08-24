Galip hoca beyin yıkıyor

Kocaelispor’da geçen sezonun en kritik adamlarının başında gelen Teknik Direktör Galip Gündoğdu, psikolojik ciddi travma yaşanan dönemde takıma dört kolla sarılmış ve Yeşil Siyahlıları krizden çıkardığı gibi Play-Off heyecanına ortak etmişti.
ELDEKİ MALZEME İLE EN İYİSİ
Gündoğdu yeni sezon öncesinde de sıkı iletişime devam ediyor. Antrenman öncesinde teknik ekibi ve futbolcular ile yeni sezon ile ilgili bilgi veren Gündoğdu, kaptanlar Hamza Mutlu ve Kadir Öge ile de fikir alışverişi yaptı. Transfer açılmayacakmış gibi çalışmalarını sürdüren Gündoğdu, elindeki malzemeyi en iyi şekilde sahaya sürmek için ayrı bir çaba sarf ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz