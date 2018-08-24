Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Değirmenderespor 3 önemli transfer yaptı. Gölcükspor’un eski yıldızlarından orta saha oyuncusu İbrahim Gürel, yine Gölcükspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Tolunay Bekçi, Sapancaspor ile şampiyonluk yaşayan, ilimizin başarılı sol beklerinden Celal Erel, Yeşil Siyahlılarla anlaştı.
Bugün 17:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:32 TSİ )
Değirmendere’den 3 bomba!
Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Değirmenderespor 3 önemli transfer yaptı.
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Bugün 17:00 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz