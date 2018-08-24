Değirmendere’den 3 bomba!

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Süper Amatör Lig B Grubu takımlarından Değirmenderespor 3 önemli transfer yaptı. Gölcükspor’un eski yıldızlarından orta saha oyuncusu İbrahim Gürel, yine Gölcükspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Tolunay Bekçi, Sapancaspor ile şampiyonluk yaşayan, ilimizin başarılı sol beklerinden Celal Erel, Yeşil Siyahlılarla anlaştı.