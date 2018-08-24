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Orhan Şenmemiş Doğantepe’ye döndü!

Bölgesel Amatör Lig’de Kocaeli’yi temsil edecek olan Başiskele Doğantepespor eski futbolcusu Orhan Şenmemiş ile yeniden anlaştı.

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Bölgesel Amatör Lig’de Kocaeli’yi temsil edecek olan Başiskele Doğantepespor eski futbolcusu Orhan Şenmemiş ile yeniden anlaştı. Başkan Serhat Hozar ve yöneticiler bayramlaşan ve bayramlaşma esnasında ikna edilen yıldız orta saha oyuncusu önceki akşam saatlerinde takımın Bolu kampına katıldı.

ESKİ EKİP TOPLANIYOR

Orhan, ilimizin en başarılı merkez orta saha oyuncuları arasında yer alıyor. Temposu, sürati ve bitmeyen enerjisi ile müthiş bir futbolcu olan Orhan, kısa bir süre önce Kütahyaspor ile anlaştı, ancak çok hatırlı kişilerin devreye girmesi ile Doğantepe ekibine dönme kararı aldı. Böylece geçen sezon da forma giyen Melih Kılıç, Volkan Kesim, Bayramcan Alyurt’tan sonra Orhan da yeni sezon Başiskele ekibinin başarısı için ter dökecek.

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