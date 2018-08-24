Çilimli, bizim buralara göz dikti

Geçen sezon Süper Amatör Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Çilimli Belediyespor kadrosuna 3 İzmitli futbolcu transfer etti. Kocaelispor’un eski sağ beklerinden Burak Halil, geçen sezon Doğantepespor’da forma giyen 1937 Seka alt yapısında parlayan sol bek Sercan Şaşmaz ile yine Doğantepespor’un kalesini koruyan kaleci Önder Tiryaki, Düzce ekibi ile anlaştı.