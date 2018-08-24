Geçen sezon Süper Amatör Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Çilimli Belediyespor kadrosuna 3 İzmitli futbolcu transfer etti. Kocaelispor’un eski sağ beklerinden Burak Halil, geçen sezon Doğantepespor’da forma giyen 1937 Seka alt yapısında parlayan sol bek Sercan Şaşmaz ile yine Doğantepespor’un kalesini koruyan kaleci Önder Tiryaki, Düzce ekibi ile anlaştı.
Bugün 18:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:33 TSİ )
Çilimli, bizim buralara göz dikti
Geçen sezon Süper Amatör Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Çilimli Belediyespor kadrosuna 3 İzmitli futbolcu transfer etti.
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Bugün 18:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz