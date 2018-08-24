Transfer açılsa da en az 3 hafta yoklar!

Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çalışmaları bir taraftan devam ederken, şu an itibari ile transfer kalksa bile kadroya dahil edilecek futbolcuların adaptasyon süreci en az 1 ayı bulacak. Hal böyle olunca Kocaelispor’un Fatsa, Gölcük ve Turgutlu maçlarında bu futbolcuların süre bulması pek kolay olmayacak.