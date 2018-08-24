Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çalışmaları bir taraftan devam ederken, şu an itibari ile transfer kalksa bile kadroya dahil edilecek futbolcuların adaptasyon süreci en az 1 ayı bulacak. Hal böyle olunca Kocaelispor’un Fatsa, Gölcük ve Turgutlu maçlarında bu futbolcuların süre bulması pek kolay olmayacak.
Bugün 13:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
Transfer açılsa da en az 3 hafta yoklar!
Kocaelispor’da transfer yasağını kaldırma çalışmaları bir taraftan devam ederken, şu an itibari ile transfer kalksa bile kadroya dahil edilecek futbolcuların adaptasyon süreci en az 1 ayı bulacak.
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Bugün 13:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz