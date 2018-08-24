Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanını izleyenler arasında Kocaelispor Kaleci Antrenörü Şenol Odabaş’ın oğlu Onur ile Kocaelispor Kulüp Müdürü İlker Uzel’in oğlu Poyraz da yer aldı. Poyraz, Şenol hoca ve oğlu ile bayramlaştı. 2009 doğumlu olan Poyraz ve Onur tanıştı ve Kocaelispor logosu önünde birlikte fotoğraf çektirdi.
Bugün 13:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:35 TSİ )
Onur ve Poyraz arkadaş oldu
Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanını izleyenler arasında Kocaelispor Kaleci Antrenörü Şenol Odabaş’ın oğlu Onur ile Kocaelispor Kulüp Müdürü İlker Uzel’in oğlu Poyraz da yer aldı.
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Bugün 13:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz