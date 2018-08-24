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Onur ve Poyraz arkadaş oldu

Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanını izleyenler arasında Kocaelispor Kaleci Antrenörü Şenol Odabaş’ın oğlu Onur ile Kocaelispor Kulüp Müdürü İlker Uzel’in oğlu Poyraz da yer aldı.

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Kocaelispor’un önceki günkü antrenmanını izleyenler arasında Kocaelispor Kaleci Antrenörü Şenol Odabaş’ın oğlu Onur ile Kocaelispor Kulüp Müdürü İlker Uzel’in oğlu Poyraz da yer aldı. Poyraz, Şenol hoca ve oğlu ile bayramlaştı. 2009 doğumlu olan Poyraz ve Onur tanıştı ve Kocaelispor logosu önünde birlikte fotoğraf çektirdi.

Bugün 13:33 TSİ - Spor

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