Kocaeli Güneşspor’dan Adıyaman 1954’e giden Uğurcan Bekçi, yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Keçiörengücü ile anlaştı. Geçen sezon Adıyaman ekibinin şampiyonluğunda çok kritik bir rol üstlenen Uğurcan ile ilgili olarak Adıyaman ekibi çok anlamlı bir açıklama yaptı ve açıklamada “Yolun da bahtın da açık olsun, seni unutmayacağız. Üst liglerde tekrardan görüşmek üzere” denildi. Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun da Uğurcan’ı tebrik etti. Genç futbolcu sol bek Gökhan Meral ile kaleci kaleci Emre Yılmazer ile de takım arkadaşı oldu.
Bugün 13:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
Uğurcan Bekçi, Keçiörengücü’nde!
Kocaeli Güneşspor’dan Adıyaman 1954’e giden Uğurcan Bekçi, yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Keçiörengücü ile anlaştı.
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Bugün 13:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz