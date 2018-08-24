3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor, üçüncü etap çalışmalarına önceki gün İhsaniye Stadı’nda yaptığı çift antrenman ile başladı. Afyon kampını tamamlayan Yeşil Siyahlılar son hazırlık maçını, Bandırmaspor ile oynayacak ve saat 17.00’da başlayacak maçta rakibinin sezon açılışına da eşlik edecek. 2 Eylül’de Diyarbekirspor deplasmanı ile sezonu açacak olan Gölcükspor, Bandırmaspor karşısında lig kadrosunu sahaya sürecek.
Bugün 13:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:37 TSİ )
Gölcük, Bandırma’da!
3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor, üçüncü etap çalışmalarına önceki gün İhsaniye Stadı’nda yaptığı çift antrenman ile başladı.
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Bugün 13:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz