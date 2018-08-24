İlimizin başarılı orta saha oyuncuları arasında yer alan Emre Önen, kısa bir süre önce prensipte anlaştığı Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Arifiye Doğanspor ile resmen anlaştı. Kocaelispor alt yapısı ve A takımı da olmak üzere ilimiz amatörünün elit takımlarında ter döken Önen, yeni takımında başarılı olmak istediğini ifade etti. Öte yandan Sakarya temsilcisinin ilimizden 3 önemli futbolcu ile daha temas halinde olduğu öğrenildi.
Bugün 13:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:38 TSİ )
Emre Önen, resmen Arifiye Doğan’da!
İlimizin başarılı orta saha oyuncuları arasında yer alan Emre Önen, kısa bir süre önce prensipte anlaştığı Sakarya Süper Amatör Lig takımlarından Arifiye Doğanspor ile resmen anlaştı.
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Bugün 13:36 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz