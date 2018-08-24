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Bugün 13:48 TSİ- Gündem ( G : Bugün 13:54 TSİ )

Kocaeli için yağmur uyarısı!

Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre tatille birlikte güneşli hava da geride kalıyor.

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Kocaeli’de bugün hava açık ve güneşli. Hava sıcaklığı 33 derece civarında. Öğle saatlerinde ise artan nemle birlikte hissedilen sıcaklın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hafta sonu ise hava sıcaklığı 31-32 derece civarında seyredecek.

SICAKLIK DÜŞMEYECEK

Kocaeli yeni haftaya yağmurla başlayacak. Pazartesi günü kent genelinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Yağışlı hava Salı günü de etkisini sürdürecek. Gelecek olan yağışlı hava dalgasına rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bugün 13:48 TSİ - Gündem

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