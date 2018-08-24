Kocaeli için yağmur uyarısı!

Kocaeli’de bugün hava açık ve güneşli. Hava sıcaklığı 33 derece civarında. Öğle saatlerinde ise artan nemle birlikte hissedilen sıcaklın 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hafta sonu ise hava sıcaklığı 31-32 derece civarında seyredecek.
SICAKLIK DÜŞMEYECEK
Kocaeli yeni haftaya yağmurla başlayacak. Pazartesi günü kent genelinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Yağışlı hava Salı günü de etkisini sürdürecek. Gelecek olan yağışlı hava dalgasına rağmen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz