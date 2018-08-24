İyi bayramlar hocam!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi geleneksel bayramlaşmasını derneğin İzmit çarşı içindeki lokalinde gerçekleştirdi. Bayramlaşmada İl Hakem Kurulu Atama ve Antrenman Sorumlusu Arif Doğan Talay, Gözlemci Atama Sorumlusu Ali Ünüvar, İHK Üyesi Tuncer Oflu, İl Gözlemcisi Serdar Sonar ve hakemlerimiz yer aldı. Konuklara baklava ve çikolata takdim edildi.
YILDIRIM VE KURT KATILAMADI
Bayan hakemlerimiz Tuğba Başkaya, Gülsüm Çetin ve İl Hakemi Muharrem Kırbaş’ın hakem adayı kızı Bengünur Kırbaş konuklara ikramlarda bulundular. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşmada hakemler yeni sezon öncesi dilek ve temennilerini ilettiler. Yüzlerin güldüğü, morallerin oldukça yukarıda olduğu bayramlaşmaya İl Hakem Kurul Başkanı Ersin Yıldırım ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Avukat Özhan Kurt il dışında olduğu için katılamadılar.
BAYRAMLAŞMADA YER ALAN HAKEM VE GÖZLEMCİLER
C KLASMAN
Ömer Kocabey
C KLASMAN YARDIMCI
Burak Celep
Mehmet Ali Vardar
BAL HAKEMLERİ
Engin Uğur
Abdülbaki Ayyıldız
KADIN KLASMAN YARDIMCI
Tuğba Başkaya
BAL YARDIMCI
Hakan Dursun
Mustafa Kırbaş
İL HAKEMLERİ
Muharrem Kırbaş
Selim Akman
Erhan Atakay
İsmail Akçay
Mesut Akçınar
Yakup Kaval
Coşkun Topçu
Akın Büyüköztürk
Oğuzhan Arslan
Burak Pınar
Gülsüm Çetin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz