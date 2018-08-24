İyi bayramlar hocam!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi geleneksel bayramlaşmasını derneğin İzmit çarşı içindeki lokalinde gerçekleştirdi. Bayramlaşmada İl Hakem Kurulu Atama ve Antrenman Sorumlusu Arif Doğan Talay, Gözlemci Atama Sorumlusu Ali Ünüvar, İHK Üyesi Tuncer Oflu, İl Gözlemcisi Serdar Sonar ve hakemlerimiz yer aldı. Konuklara baklava ve çikolata takdim edildi.

YILDIRIM VE KURT KATILAMADI

Bayan hakemlerimiz Tuğba Başkaya, Gülsüm Çetin ve İl Hakemi Muharrem Kırbaş’ın hakem adayı kızı Bengünur Kırbaş konuklara ikramlarda bulundular. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşmada hakemler yeni sezon öncesi dilek ve temennilerini ilettiler. Yüzlerin güldüğü, morallerin oldukça yukarıda olduğu bayramlaşmaya İl Hakem Kurul Başkanı Ersin Yıldırım ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Avukat Özhan Kurt il dışında olduğu için katılamadılar.

BAYRAMLAŞMADA YER ALAN HAKEM VE GÖZLEMCİLER

C KLASMAN

Ömer Kocabey

C KLASMAN YARDIMCI

Burak Celep

Mehmet Ali Vardar

BAL HAKEMLERİ

Engin Uğur

Abdülbaki Ayyıldız

KADIN KLASMAN YARDIMCI

Tuğba Başkaya

BAL YARDIMCI

Hakan Dursun

Mustafa Kırbaş

İL HAKEMLERİ

Muharrem Kırbaş

Selim Akman

Erhan Atakay

İsmail Akçay

Mesut Akçınar

Yakup Kaval

Coşkun Topçu

Akın Büyüköztürk

Oğuzhan Arslan

Burak Pınar

Gülsüm Çetin