Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:01 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:06 TSİ )

İyi bayramlar hocam!

İlimiz hakem camiasının bayramlaşması renkli görüntülere sahne oldu. Morallerin yüksek olduğu bayramlaşmada yeni sezon öncesi umutlu açıklamalar yapıldı.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi geleneksel bayramlaşmasını derneğin İzmit çarşı içindeki lokalinde gerçekleştirdi. Bayramlaşmada İl Hakem Kurulu Atama ve Antrenman Sorumlusu Arif Doğan Talay, Gözlemci Atama Sorumlusu Ali Ünüvar, İHK Üyesi Tuncer Oflu, İl Gözlemcisi Serdar Sonar ve hakemlerimiz yer aldı. Konuklara baklava ve çikolata takdim edildi.

YILDIRIM VE KURT KATILAMADI

beklenti-1535108643.jpg?

Bayan hakemlerimiz Tuğba Başkaya, Gülsüm Çetin ve İl Hakemi Muharrem Kırbaş’ın hakem adayı kızı Bengünur Kırbaş konuklara ikramlarda bulundular. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen bayramlaşmada hakemler yeni sezon öncesi dilek ve temennilerini ilettiler. Yüzlerin güldüğü, morallerin oldukça yukarıda olduğu bayramlaşmaya İl Hakem Kurul Başkanı Ersin Yıldırım ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Avukat Özhan Kurt il dışında olduğu için katılamadılar.

BAYRAMLAŞMADA YER ALAN HAKEM VE GÖZLEMCİLER

birlikte-1535108681.jpg?

C KLASMAN

Ömer Kocabey

C KLASMAN YARDIMCI

Burak Celep

Mehmet Ali Vardar

BAL HAKEMLERİ

Engin Uğur

Abdülbaki Ayyıldız

tek-tek-1535108729.jpg?

KADIN KLASMAN YARDIMCI

Tuğba Başkaya

BAL YARDIMCI

Hakan Dursun

Mustafa Kırbaş

toplu-hakemler-1535108760.jpg?

İL HAKEMLERİ

Muharrem Kırbaş

Selim Akman

Erhan Atakay

İsmail Akçay

Mesut Akçınar

Yakup Kaval

Coşkun Topçu

Akın Büyüköztürk

Oğuzhan Arslan

Burak Pınar

Gülsüm Çetin

Bugün 14:01 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bekirdere’den bomba üstüne bomba! mask
Bekirdere’den bomba üstüne bomba!
İlimtepe FK’nin kadrosu fena olmadı mask
İlimtepe FK’nin kadrosu fena olmadı
Güneşspor’dan Kocaelispor’a 3 futbolcu daha mask
Güneşspor’dan Kocaelispor’a 3 futbolcu daha
Sertan Saral’ın üretimleri kayıtsız kalmıyor! mask
Sertan Saral’ın üretimleri kayıtsız kalmıyor!
Marmara Gençlik’ten Boluspor’a teşekkür mask
Marmara Gençlik’ten Boluspor’a teşekkür
İzmit GB’nin kondisyonu artıyor mask
İzmit GB’nin kondisyonu artıyor
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Derince'de kurban rezaleti! mask
Derince'de kurban rezaleti!
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek! mask
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek!
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti mask
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti

GALERİ

Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL