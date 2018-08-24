Kartepe Belediyesi’nde hedef 1. Lig!

Kartepe Belediyesi Erkek Voleybol Takımı’nın başında eski profesyonel voleybolcu ve Gelişmekte Olan Sporlar İl Temsilcisi, eğitimci Gürhan Öztürk yer alıyor. Öztürk’ün yardımcısı ise 5 yıl önce Kağıtspor Kadın Voleybol Takımı’nda beraber görev aldıkları, Kocaeli Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Taner Berk olacak.
MAÇLAR HERGELECİ’DE OLACAK
Geçen sezon çok başarılı bir yılı geride bırakan ve adını ikinci lige yazdıran ekibimiz ilimizi, Karamürsel İdmanyurdu’nun yarışma hakkını alan Kağıtspor ile birlikte temsil edecek. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in büyük destek verdiği takım ilçenin salon sporlarına hareket getirecek. 3 Eylül’de çalışmalara başlayacak olan Kartepe ekibi antrenmanlarını ve resmi maçlarını Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapacak.
KAĞITSPOR İLE AYNI GRUPTA
Hedefini 1. Lig olarak belirleyen ve bu anlamda transferler yapan Kartepe Belediyesi’nin kadrosu 14 voleybolcudan oluşacak. Öte yandan Kartepe Belediyesi voleybolda alt yapıya da önem veriyor. İlçenin çocuklarının voleybola gösterdiği ilgi memnuniyet veriyor. Kağıtspor ile aynı grupta mücadele edecek olan Kartepe ekibi, 5 Ankara, 1’er tane de Düzce, Tekirdağ, Sakarya ve İstanbul takımları ile karşılaşacak.
ERKEKLER VOLEYBOL 2. LİG 2. GRUP
Kartepe Belediyesi
Kağıtspor
Ankara Anadolu Voleybol
Ankara Mahir Başer
Ankara Maliye İhtisas
Ankara SGK
Ankara Ziraat Bankası
Düzce Çilimli Belediye
İstanbul Esenyurt Innovia
Sakaraya Akyazı Belediye
Tekirdağ Çorluspor
1. HAFTA MAÇLARI
Kartepe Belediye – Düzce Çilimli
Akyazı Belediye – Kağıtspor
Mahir Başer – Anadolu Voleybol
Esenyurt Innovia – Çorluspor
Maliye İhtisas – SGK
Ziraat Bankası – Bay
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz