Kartepe Belediyesi’nde hedef 1. Lig!

Kartepe Belediyesi Erkek Voleybol Takımı’nın başında eski profesyonel voleybolcu ve Gelişmekte Olan Sporlar İl Temsilcisi, eğitimci Gürhan Öztürk yer alıyor. Öztürk’ün yardımcısı ise 5 yıl önce Kağıtspor Kadın Voleybol Takımı’nda beraber görev aldıkları, Kocaeli Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Taner Berk olacak.

MAÇLAR HERGELECİ’DE OLACAK

Geçen sezon çok başarılı bir yılı geride bırakan ve adını ikinci lige yazdıran ekibimiz ilimizi, Karamürsel İdmanyurdu’nun yarışma hakkını alan Kağıtspor ile birlikte temsil edecek. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in büyük destek verdiği takım ilçenin salon sporlarına hareket getirecek. 3 Eylül’de çalışmalara başlayacak olan Kartepe ekibi antrenmanlarını ve resmi maçlarını Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapacak.

KAĞITSPOR İLE AYNI GRUPTA

Hedefini 1. Lig olarak belirleyen ve bu anlamda transferler yapan Kartepe Belediyesi’nin kadrosu 14 voleybolcudan oluşacak. Öte yandan Kartepe Belediyesi voleybolda alt yapıya da önem veriyor. İlçenin çocuklarının voleybola gösterdiği ilgi memnuniyet veriyor. Kağıtspor ile aynı grupta mücadele edecek olan Kartepe ekibi, 5 Ankara, 1’er tane de Düzce, Tekirdağ, Sakarya ve İstanbul takımları ile karşılaşacak.

ERKEKLER VOLEYBOL 2. LİG 2. GRUP

Kartepe Belediyesi

Kağıtspor

Ankara Anadolu Voleybol

Ankara Mahir Başer

Ankara Maliye İhtisas

Ankara SGK

Ankara Ziraat Bankası

Düzce Çilimli Belediye

İstanbul Esenyurt Innovia

Sakaraya Akyazı Belediye

Tekirdağ Çorluspor

1. HAFTA MAÇLARI

Kartepe Belediye – Düzce Çilimli

Akyazı Belediye – Kağıtspor

Mahir Başer – Anadolu Voleybol

Esenyurt Innovia – Çorluspor

Maliye İhtisas – SGK

Ziraat Bankası – Bay