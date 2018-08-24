Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor Kulübü uzun forvet Melike Bakırcıoğlu ile Emel Türkyılmaz Sığırcı’yırenklerine bağladı. Milli Takım sporcularından Melike ve geçtiğimiz sezon Adana Aski’de başarılı bir sezon geçirdi. 1987 doğumlu ve 190 boyunda uzun forvet pozisyonunda onayan Melike daha önce kariyerinde Adana Aski, Orman Gençlik, Osmaniye ve Canik Belediyesi’nde başarı ile ter döktü. Emel Türkyılmaz Sığırcı ise geçen sezonu Urla Belediye’de geçirdi. 28 dakika ortalama ile sahada kalan Emel, 12 sayı 4 ribaunt 2 de asist ortalamaları ile oynadı.
Bugün 14:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:11 TSİ )
Melike ve Emel, İzmit Belediyespor’da!
Türkiye Kadınlar Süper Ligi’nde ilimizi temsil edecek olan İzmit Belediyespor Kulübü uzun forvet Melike Bakırcıoğlu ile Emel Türkyılmaz Sığırcı’yı renklerine bağladı.
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Bugün 14:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz