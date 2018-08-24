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Kocaeli, 6 ayda 55 bin porsiyon tatlı yedi

Türkiye’nin dört bir yanından her gün yaklaşık 31 bin porsiyon tatlı siparişinin verildiği Yemeksepeti, tatlı aşkımızın detaylarını inceledi. Siparişlerinde tatlı oranı en yüksek kentler arasında yer alan Kocaeli’de yılın ilk 6 ayında 55 bin porsiyon tatlı yendi. Kocaeli’nin en sevdiği lezzetler çikolatalı sufle, künefe ve sütlaç oldu.

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Tatlı; bozulan moralimizi düzeltiyor, mutluluğumuzu katlıyor, enerjimizi yükseltiyor ve yüzleri gülümsetiyor. Hal böyle olunca da yaz-kış demeden biz Türkler tatlısız yapamıyoruz. Tatlı tercihlerimizde geleneksel lezzetlerimizden vazgeçmezken dünyaca ünlü tatlılara da bayılıyoruz. 67 ilden her gün 31 bine yakın tatlı siparişi alan Yemeksepeti, Türkiye’de tatlıya en düşkün kentleri ve onların en çok hangi tatlıları sevdiğini araştırdı. Kocaeli, tatlıyı en çok seven 9. Kent olarak dikkat çekti.

KOCAELİ TATLIYI SEVİYOR

Yemeksepeti verileri Kocaelililerin tatlı aşkının boyutlarını ortaya koyuyor. Bir önceki senenin aynı dönemine göre tatlı sipariş sayısının yüzde 47 arttığı Kocaeli’de, kullanıcılar 2018’in sadece ilk yarısında 55 bin porsiyon tatlı yedi.

ÇİKOLATALI SUFLE

Kocaelililer Yemeksepeti’ndeki künefeden, kadayıfa, sütlaçtan, supangleye, waffledan, irmik helvasına, dondurmadan, aşureye binlerce çeşit tatlı sayesinde her günü tatlı dolu geçirdiler. Yemeksepeti’nin raporuna göre Türkiye genelinde en sevilen tatlı çikolatalı sufle oldu. Kocaeli da gözde bir Fransız lezzeti olan çikolatalı sufleyi en çok tercih eden kentler arasında yer aldı. Kocaelililerin en sevdiği ikinci tatlı ise; Hatay’ın tüm ülkeye sevdirdiği geleneksel lezzetimiz künefe olurken, bir diğer geleneksel lezzet olan sütlaç ise Kocaelililerin en sevdiği üçüncü tatlı.

SUFLEYİ PİZZACILAR SEVDİRDİ

Çikolatalı sufle, Türk halkının vazgeçemediği sütlaç ve künefe gibi geleneksel lezzetlerin arasından büyük bir farkla sıyrılmayı başarmış bir lezzet olarak karşımıza çıkıyor. Peki çikolatalı suflenin bu kadar rağbet görmesinin sebebi pizza desek? Yemeksepeti kullanıcılarının en çok sipariş verdiği lezzetler arasında olan pizza, suflenin önlenemez yükselişinin başrolünde. Geçtiğimiz yıllarda pizzacıların yan ürün olarak sundukları sufle konsepti tutunca sufle siparişlerinde de ciddi bir artış yaşanıyor.

KOCAELİLİLER MOZAİK PASTA VE KATMERE BAYILIYOR

Tatlı düşkünü Kocaelililerin tercihlerinde katmer birçok lezzet arasından sıyrılarak sipariş sayısını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 5 kat artırarak ilk 5’te yer aldı. Bir diğer yıldızlaşan tatlı ise mozaik pasta. Mozaik pasta siparişlerinde ise 2 kat artış yaşandı.

KOCAELİ’NİN TATLI SAATİ: 20:00

Kocaeli’de tatlı siparişlerinin en yoğun olduğu zamanlar elbette akşam saatleri olurken, Kocaelililerin tatlıyı en çok sevdiği saat ise 20.00. Kocaelililerin tatlıyı en sevdiği gün ise pazar. Kocaelililerin hafta içi tatlıya biraz daha karşı durabiliyor olsalar da hafta sonu mutluluğunu tatlı ile iyice yükseltmek istiyor ve en çok pazar günleri tatlı siparişi veriyorlar.

Bugün 14:56 TSİ - Ekonomi

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