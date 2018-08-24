Dilek ile Ümit muradına erdi

Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve geniş bir çevresi bulunan Türkmen ailesinden Zehra-Mahmut Türkmen'in biricik kızları Dilek, düzenlenen görkemli düğün töreni ile Sünbül-Orhan Tural çiftinin yakışıklı oğulları Ümit ile dünya evine girdi. Genç çift bir ömür boyu sürecek olan birlikteliğe 'evet' diyerek evliliğe imza attı. Dilek ile Ümit'in kına merasimi Derince'de yapılırken; düğünleri ise İstanbul Şişli'de özel bir düğün sarayında gerçekleştirildi.

ÇOK MUTLULARDI

Düğün merasimine damat ve gelinin yakınları, dostları, sevenleri katıldı. Düğün merasiminin ilk dansını gelin ile damat birlikte yaparken; diğer katılımcılarda gelin ve damadı piste yalnız bırakmadı. Özellikle Dilek'in sanatçı olan anne ve babası; kızlarının bu mutlu gününde bol bol oynadılar. Mutlu olduklarını dile getiren Dilek ile Ümit, bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiklerini söylediler.