Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Başkanı Erhan Bilgiç, tatil için gitmiş olduğu memleketi Kırşehir'de de ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İdari İşler Sorumlusu Alparslan Yıldırım'ı ziyaret eden Bilgiç, fikir alış verişinde bulundu ve dernek olarak yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında bilgi verdi. Bilgiç, her yerde hizmetin yapılacağını vurgulayarak, "Birçok önemli kişi ile istişare de bulundum' dedi.
Bugün 15:02 TSİ- Yaşam ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
Bilgiç, tatilde de ziyaretlerde
Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Başkanı Erhan Bilgiç, tatil için gitmiş olduğu memleketi Kırşehir'de de ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.
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Bugün 15:02 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz