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Bilgiç, tatilde de ziyaretlerde

Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Başkanı Erhan Bilgiç, tatil için gitmiş olduğu memleketi Kırşehir'de de ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

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Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Başkanı Erhan Bilgiç, tatil için gitmiş olduğu memleketi Kırşehir'de de ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İdari İşler Sorumlusu Alparslan Yıldırım'ı ziyaret eden Bilgiç, fikir alış verişinde bulundu ve dernek olarak yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında bilgi verdi. Bilgiç, her yerde hizmetin yapılacağını vurgulayarak, "Birçok önemli kişi ile istişare de bulundum' dedi.

Bugün 15:02 TSİ - Yaşam

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