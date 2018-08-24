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Atıl bisikletleri tamir ettiler

Beyaz Kalpler öğrencileri depolarda atıl durum olan ve çeşitli arızaları olan bisikletleri tamir ederek kullanılabilir hale getirdiler.

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Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde maddi manevi ve diğer sosyal nedenlerden dolayı, eğitim ve sosyal hayatlarında sorunlar yaşayan öğrencilere eğitim veriliyor. Merkezde eğitim alan öğrenciler, birçok atölye ve etkinliklere katılıyor. Beyaz Kalpler öğrencileri depolarda atıl durumda bulunan ve çeşitli arızaları olan bisikletleri, tamir ederek kullanılabilir duruma getirdiler. Ortaya koydukları bu davranışla öğrenciler, Beyaz Kalpleri ne kadar sahiplendiklerini gösterdiler.

KURUMU BENİMSİYORLAR

Beyaz Kalpler öğrencileri kendileri yapabilecekken, kurumun bisikletleri ücret ödeyerek tamir ettirmesine razı olmadılar. Öğrenciler depolarda çeşitli yerlerinden arızalı olarak, atıl bir şekilde bekleyen bisikletleri tamir ederek kullanılır duruma getirdiler. Merkezi sahiplendiklerini gösteren öğrenciler, kurumun hedefleri arasında olan üretkenlik ve topluma yarar sağlayan birey olma yolunda ilerlediklerini ispatladılar. Verilen eğitimlerle öğrencilerin bu duyarlılığı kazanmaları hem Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini hem de Beyaz Kalplerde görev yapan personelleri oldukça mutlu ediyor

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