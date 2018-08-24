BAY-ÇEV resmen açıldı!

Bayramoğlu Mahallesi Kiraz Sokak No:4 adresinde faaliyete başlayan merkezin açılışına Darıca Emniyet Müdürü Süleyman Kaçmaz, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztosun, Bayramoğlu Muhtarı Ferman Aktaş, DASİAD Genel Sekreteri Durmuş Kapadan ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Dernek olarak tamamen Bayramoğlu’na hizmet üreteceklerini belirten dernek başkanı Ömer Çebi, böyle bir derneği hizmete açmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

KÜLTÜREL FAALİYETLER

Bayramoğlu’nu eski günlerine döndürmek için böyle bir dernek kurduklarını söyleyen Çebi “Derneğimizde her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerde olacak. Eskiden herkesin gözdesi olan Bayramoğlu’nu yeniden canlandırmak adına kurduğumuz derneğimizin açılışında bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi. Ömer Çebi ve beraberindekiler açılışın ardından dernek binasını gezdiler. Açılışta davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.