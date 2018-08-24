Kadın istihdamı için dev paket

Hükümet, yeni sistemde kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer alması, mesleki yönden gelişimi ve karar alma mekanizmalarındaki rolünü güçlendirmek için destek paketi hazırladı. Kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 41'e çıkaracak yol haritasında yer alan önemli adımlar ve tespitler şöyle:

MESLEK KONUKEVLERİ

İl ve ilçelerde sanattan turizm eğitim merkezine kadar 2 bine yakın eğitim kurumunda kadınlara eğitim verilecek.

300 SANAYİ BÖLGESİNDE KREŞ

300 sanayi bölgesinde kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak.

ESNEK ÇALIŞABİLECEKLER

Kadınlara kamu kurum ve kuruluşlarında da esnek çalışma koşulları sunulacak. İşgücüne meslekler arası geçişi kolaylaştıran esnek beceriler kazandırılacak.

BECERİLER GELİŞTİRİLECEK

Nitelikli kadın istihdamını artırmak için mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatları güçlendirilecek.

SADECE TARLADA ÇALIŞMAYACAK

Kırsal alanda kadınlara yönelik tarım ve tarım dışı istihdam alanları yaratacak mesleki beceri kazandıran eğitimler verilecek.

ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ

Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik düzenlemeleri yapılırken, mevzuatlar yenilenecek.

1.3 MİLYARLIK DOĞUM YARDIMI

Annelere 3 milyon çocuk için 1.3 milyarlık doğum yardımı yapılırken, meslek kurslarına çocuk bakım odaları açılmaya devam edilecek.

ULAŞIM DESTEĞİNE DEVAM

Kadınların kurs ve programlara katılımını güçlendirecek bazı ek mekanizmalar oluşturulacak. Ulaşım sıkıntıları ortadan kaldırılacak ve bu konuda maddi destek sağlanacak. Ayrıca Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen meslek kursu, girişimcilik eğitimi, işbaşı eğitim programlarından yaklaşık 1.4 milyon kadın yararlandı. Katılımı güçlendirmek için kadınların taleplerini dikkate alarak programların içerikleri güncellenecek.