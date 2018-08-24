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Bugün 15:24 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:25 TSİ )

E-GÜVEN, İş Bankası ile e-imzada iş birliği yaptı

E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiliyor.

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E-GÜVEN ve İş Bankası ile e-imza konusunda iş birliği yaptı. Kullanıcılar, İşCep ve İş Bankası internet şubelerinden referans kodu alarak işlemlerini zaman ve mekân bağımsız yapabiliyor. İş birliği kapsamında e-imza paketleri İş Bankası müşterilerine özel yüzde 30 indirimli sunuluyor. Kampanya, 31 Ağustos 2018’e kadar geçerli olacak.

ISLAK İMZA İLE AYNI DEĞERDE

E-imzanın ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olduğuna dikkat çeken E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantiliyor. E-imza kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi için Ipsos tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, e-imza e-Devlet uygulamaları ve kamu projelerinden sonra en çok bankacılık işlemlerinde kullanılıyor. E-imzası olan profesyonel meslek sahiplerinin yüzde 40’ı her gün e-imza kullanıyor” dedi.

Bugün 15:24 TSİ - Ekonomi

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