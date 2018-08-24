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Sabancı’nın kombine satışları 40 milyarı buldu

Sabancı Holding, 2018 yılının ilk çeyreğinde gösterdiği finansal başarıyı, yılın ikinci çeyreğine de taşıdı. 2018 yılının ilk 6 ayında Sabancı Holding’in kombine satışları 2017 yılının aynı dönemine oranla yüzde 32 yükselerek 40 milyar TL’ye yaklaştı.

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Sabancı Holding’in kombine satışları, 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 40 milyar TL’ye yaklaştı. Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı ise, 2018 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 2 milyar 222 milyon TL olarak gerçekleşti.

KARLILIK ORANI ARTTI

Sabancı Holding ilk altı aydaki operasyonel karlılığını ise yüzde 14 artırarak 4 milyar 920 milyon lira çıkardı. Sabancı Holding’in toplam varlıkları 2018 yılının ilk altı ayı itibari ile 383 milyar 952 milyon liraya ulaşırken; toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise, 27 milyar 825 milyon lira oldu.

“ZOR GÜNLER AŞILACAK”

Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülkemize olan güvenimiz ve sahip olduğumuz değer yaratma kültürümüzle, daha çok çalışmaya ve üretmeye olan inancımızı hiç kaybetmiyoruz. İçinden geçtiğimiz zor dönemi aşarak, geleceğe güvenle bakabilmemizin de ancak tüm ekonomi paydaşlarının ve halkımızın yapıcı ve samimi yaklaşımları ile destekleyici çabaları sayesinde mümkün olabileceğine inanıyoruz” dedi.

Bugün 15:24 TSİ - Ekonomi

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