Koç Holding’in dönem kârı 2.6 milyar lira

Koç Holding, 2018 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 57.9 milyar lira gelir elde ederken, 2.6 milyar lira konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda faaliyetlerimize devam ettik. Güçlü bilançomuz ve dengeli portföy yapımız sayesinde başarılı finansal sonuçlara ulaştık” dedi.
DDP’NİN ETKİSİ
Kombine yatırımlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 4.1 milyar liraya yükseldiğini belirten Çakıroğlu, “Böylelikle son 5 yılda 35 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Yatırımlarımıza sürdürülebilir büyüme odağımızla devam ederken, şirketlerimizin küresel çapta rekabetçiliklerini ve yetkinliklerini geliştiriyoruz. Bu yolculukta son 2 yıldır sürdürdüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız sayesinde mevcut varlıklarımızın verimliliklerini artırırken bayi ve tedarik zincirimizi daha etkin yönetiyoruz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz