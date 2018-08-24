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Koç Holding’in dönem kârı 2.6 milyar lira

Koç Holding yılın ilk yarısında 57,9 milyar tl konsolide ciro, 2,6 milyar tl konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı elde etti.

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Koç Holding, 2018 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 57.9 milyar lira gelir elde ederken, 2.6 milyar lira konsolide ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi. Finansal sonuçları değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Yılın ilk yarısında uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz doğrultusunda faaliyetlerimize devam ettik. Güçlü bilançomuz ve dengeli portföy yapımız sayesinde başarılı finansal sonuçlara ulaştık” dedi.

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Kombine yatırımlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 4.1 milyar liraya yükseldiğini belirten Çakıroğlu, “Böylelikle son 5 yılda 35 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirmiş olduk. Yatırımlarımıza sürdürülebilir büyüme odağımızla devam ederken, şirketlerimizin küresel çapta rekabetçiliklerini ve yetkinliklerini geliştiriyoruz. Bu yolculukta son 2 yıldır sürdürdüğümüz Dijital Dönüşüm Programımız sayesinde mevcut varlıklarımızın verimliliklerini artırırken bayi ve tedarik zincirimizi daha etkin yönetiyoruz” diye konuştu.

Bugün 15:25 TSİ - Ekonomi

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