BRİSA, YENİ girişimciler arıyor

Brisa, Workinlot girişimcilik platformu ile ilk açık inovasyon projesine imza attı. Şirket, Yolculuğun Öncüleri programı ile girişimcileri ve girişimci adaylarını, yolculuğun geleceğine yön verecek iş fikri, prototip ve girişimler geliştirmeye davet ediyor. İlk etap başvurularının 26 Ağustos 2018 tarihine dek süreceği projeyle Brisa, girişimcileri, birçok farklı alanda çözümler üretmeye davet ediyor.

100 BİN LİRA ÖDÜL

Brisa, programın her bir etabında açacağı çağrılarla başarılı girişimcilere finansal destek, mentörlük ve girişimcilik eğitimi gibi çeşitli fırsatlar sunacak. Büyük finalde birinci olan proje ekibi ise 10 bin liralık ödülün yanı sıra, Brisa’dan yatırım alma şansı elde edecek.