Havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ilk fazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim'de hizmete açılacak İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili "Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir sayfa açacak" dedi. Turhan, yaptığı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nce dev projelerin birbiri ardına gerçekleştirilip Türkiye'nin değerine değer katmaya devam ettiğini belirtti.

114 UÇAK YANAŞABİLECEK

Yeni havalimanı ile oluşan katma değerden 1.5 milyondan fazla insanın yararlanacağını kaydeden Turhan, havalimanının inşaatında 3 bin 200'ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 32 bin çalışanın olduğunu belirterek, “Yeni havalimanı en büyük hub'lardan biri olacak. 6 adet bağımsız pist ile yine 200 futbol sahası büyüklüğünde bir terminalden oluşuyor. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek. 143 köprüyle uçaklara hizmet verilecek. Terminalin 7 giriş kapısı bulunuyor” dedi.