1.5 milyon liselinin koluna altın bilezik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık lisede okuyan 1.5 milyon öğrencinin hem meslek sahibi hem de kendi işinin patronu olması için yeni bir çalışma başlattı. Mesleki Eğitim Kurslarına katılan öğrencilere aylık 534 lira ücret, sigorta, mezun olana 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi verilecek.

MEB SİGORTAYI KARŞILAYACAK

Meslek Eğitim Kursları'na katılan öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortaları da yine MEB tarafından yapılacak. Kurslara katılan öğrenciler Açık Lisede aldıkları dersleri de saydırarak meslek lisesi diplomasının yanı sıra teknisyen unvanına sahip olacak.