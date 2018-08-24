Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:30 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:35 TSİ )

Karamürsel’e ilgi büyük

Kurban Bayramı tatili için Karamürsel’e çevre il ve ilçelerden gelen tatilciler, sahilde yoğunluk oluşturdu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kurban Bayramı tatilini, doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plaja sahip, Karamürsel’de geçiren yerli ve yabancı turistler, Karamürsel Altınkemer Plajı’na akın etti. Tatilciler, Mavi Bayraklı Altınkemer Plajı’na denize girip güneşlendi. Karamürsel Plajı’nda serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı. 190 metre uzunluğundaki mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı’na gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

GÜN BOYU TATİL

kara-2-1535114118.jpg?

Cankurtarma ve ilkyardım olanaklarının mevcut olduğu plajın tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu. Aileleri ile birlikte gün boyu denizde oyunlar oynayıp, yüzme yarışları yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 21 ve hava sıcaklığının 32 derece olduğu Karamürsel’de, kalabalıklara sahne oldu. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde balık tutup, çay bahçelerinde zaman geçirdi.

Bugün 15:30 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Balıkçılara modern satış yeri mask
Balıkçılara modern satış yeri
Fıkra gibi hırsızlık! mask
Fıkra gibi hırsızlık!
Kocaeli, 6 ayda 55 bin porsiyon tatlı yedi mask
Kocaeli, 6 ayda 55 bin porsiyon tatlı yedi
AKP'li gençler et dağıttı mask
AKP'li gençler et dağıttı
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor mask
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Sırrıpaşa’da yollar yenilendi mask
Sırrıpaşa’da yollar yenilendi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Derince'de kurban rezaleti! mask
Derince'de kurban rezaleti!
Kocaeli için yağmur uyarısı! mask
Kocaeli için yağmur uyarısı!
Vadi Besicilik rekor kırdı mask
Vadi Besicilik rekor kırdı
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu! mask
O besicilikten vatandaşlar şikayetçi oldu!
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek! mask
Kilosunu 90 TL'ye satmaya hazırlanıyor... Paraya para demeyecek!
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti mask
Cenaze için geldi kazada hayatını kaybetti

GALERİ

Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı! mask
Twitter fenomeninin Kocaeli paylaşımı beğeni rekoru kırdı!
TEM felç! Tatilciler dönüyor... mask
TEM felç! Tatilciler dönüyor...
Göbek atarken ölüyordu! mask
Göbek atarken ölüyordu!
Ekmek yaparken evi yaktı! mask
Ekmek yaparken evi yaktı!
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu mask
Kent protokolü, 30. Kent Bayramlaşması’nda buluştu
Perşembe pazarında iğrenç görüntü! mask
Perşembe pazarında iğrenç görüntü!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL