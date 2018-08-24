Karamürsel’e ilgi büyük

Kurban Bayramı tatilini, doğal güzellikleri ve temiz suyuyla dikkati çeken mavi bayraklı plaja sahip, Karamürsel’de geçiren yerli ve yabancı turistler, Karamürsel Altınkemer Plajı’na akın etti. Tatilciler, Mavi Bayraklı Altınkemer Plajı’na denize girip güneşlendi. Karamürsel Plajı’nda serinlemek ve eğlenmek isteyenlerin tercihleri arasında yer aldı. 190 metre uzunluğundaki mavi bayraklı Altınkemer Halk Plajı’na gelenler, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

GÜN BOYU TATİL

Cankurtarma ve ilkyardım olanaklarının mevcut olduğu plajın tadını en çok çıkaran ise çocuklar oldu. Aileleri ile birlikte gün boyu denizde oyunlar oynayıp, yüzme yarışları yaptı. Deniz suyu sıcaklığının 21 ve hava sıcaklığının 32 derece olduğu Karamürsel’de, kalabalıklara sahne oldu. Bazı tatilciler denize girmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde balık tutup, çay bahçelerinde zaman geçirdi.