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Hasta ve yakınlarına PSİKOLOJİK DESTEK

Cephanelik’teki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içerinde yer alan Aile Rehberlik Merkezi’nde İzmit Belediyesi psikoloğu tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak aile danışmanlığı ve psikolojik destek veriliyor.

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Cephanelik’teki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi içerinde yer alan Aile Rehberlik Merkezi’nde İzmit Belediyesi psikoloğu tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak aile danışmanlığı ve psikolojik destek veriliyor. Psikolog Seyhan Türkmen Yalım tarafından hastanede yatan hastalara ve hasta yakınlarına da yaşam kalitelerini artırmak amacıyla psikolojik danışmanlık desteği sağlanmaya başlandığı açıklandı.

PALYATİF  BAKIM MERKEZİNDE

Alikahya’da bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yerleşkesinde yer alan  şiddetli ağrıları, yatak yaraları veya beslenme problemleri olan ilerlemiş kanser hastaları ve yatağa bağımlı nörolojik hastaların tedavi edildiği Palyatif Bakım Merkezinde yatan hasta ve yakınlarına yönelik başlatılan hizmet hasta ve yakınları tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Söz konusu hizmetle, konun uzmanı tarafından hasta ve hasta yakınları ile terapötik görüşmeler yapılarak belirlenen uygun müdahale yöntemleri ile palyatif bakım sürecini en iyi şekilde atlatmaları ve olası üzüntü verici durumlara karşı hazır olmaları sağlanıyor. 

RUHSAL PROBLEMLER

Palyatif Bakımın, ilerlemiş kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıklarda, ağrı başta olmak üzere fiziksel, sosyal ve ruhsal problemlerin erken ve doğru bir şekilde belirlenerek bunların giderilmesi, tedavisi, hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik yaklaşımlar olduğu ifade edildi.

Bugün 15:44 TSİ - Sağlık

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